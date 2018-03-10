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Кто входит в список крупнейших минских налогоплательщиков

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  • 10.03.2018, 8:46
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Фото: tut.by

Список крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам января — февраля 2018 года возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Об этом «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску.

По итогам двух первых месяцев 2018-го в рейтинг 10 крупнейших налогоплательщиков столицы вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-инвест», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», унитарное предприятие «Велком», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Евроторг».

Данными организациями уплачено в казну 588,8 млн рублей.

— Это почти треть доходов консолидированного бюджета города, — пояснили в инспекции.

В целом за январь – февраль текущего года в столичную казну поступило 1,9 млрд рублей.


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