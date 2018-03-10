Минфин США заявил о планах продолжить давление на Россию 1 10.03.2018, 8:58

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Новая волна санкций против Москвы может последовать в ближайшее время.

Власти США намерены продолжать оказывать давление на Россию. Об этом в ходе заседания Атлантического совета заявила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер, передает РБК.

«Мы также очень сфокусированы на том, чтобы продолжать оказывать давление на Россию за Крым, коррупцию, за то, что она дестабилизирует ситуацию на Украине, вмешивается в выборы, нарушает права человека», — сказала она.

Замглавы американского ведомства подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день, действующая администрация наложила санкции на 100 лиц и организаций из России и Украины. И это, по словам Манделкер, является лишь часть тех усилий, которые Минфин США принимает против России.

Она также напомнила так называемый «кремлевский доклад» — список из российских политиков высшего ранга, глав госкомпаний, бизнесменов и олигархов, который в конце января Минфин представил конгрессу. В списке оказались почти все российские предприниматели, состояние которых превышает $1 млрд, их список совпал с рейтингом Forbes, а список руководителей госкомпаний совпал с рейтингом РБК 500. По словам замглавы Минфина, этот список и проведенный американским ведомством анализ используется для подготовки «будущих адресных санкций».

Ранее, 6 марта, глава Национальной разведки США, сенатор Дэниел Коутс заявил, что новая волна санкций против Москвы, связанных с вмешательством в президентские выборы 2016 года, может последовать уже в течение следующей недели. Он отметил, что в настоящее время санкции рассматриваются, а глава Минфина США дал ему понять, что в скором времени опубликует новый список некоторых из новых ограничений.

Опубликованный в конце января документ с перечнем 210 фамилий является открытой частью кремлевского доклада. В списке, в частности, значатся премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков и другие. Этот перечень не несет за собой каких-либо ограничений, однако в правительстве США неоднократно заявляли, что санкции за кремлевским докладом последуют.

2 марта президент Дональд Трамп еще на один год продлил санкции против России из-за ситуации на Украине, которые впервые были введены в марте 2014 года.