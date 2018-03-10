МЧС: Дополнительной информации по инциденту на «Беларуськалии» нет 1 10.03.2018, 9:33

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Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на «Беларуськалии».

Эта информация размещена в твиттер-акаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Дополнительной информации по инциденту на «Беларуськалии» нет. Поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

В пятницу в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» 9 марта произошло ЧП — под завалами в шахте оказалось два работника, экипаж проходческого комбайна.

В группе независимого профсоюза Вконтакте сообщается, что, по предварительной информации, на горизонте -620ПГУ-10 произошел выброс метана.