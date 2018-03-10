Певица Рианна продала дом в Лос-Анджелесе по цене особняка в Минске 8 10.03.2018, 9:53

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Певица продала дом за 2,75 миллиона долларов.

Поп-звезда, R&B-дива и актриса Рианна продала дом в испанском стиле в Беверли Гров, центральном районе Лос-Анджелеса, за ту же цену, что купила полтора года назад, сообщает tmz.

Певица купила дом в 2016-м, за 2,75 миллиона долларов. И выставила его на продажу всего спустя три месяца по цене $ 2,85 миллиона. Продать удалось за те же 2,75 миллиона. Tut.by отмечает, что столько же стоят некоторые особняки в Минске.

Дом Рианны с пятью спальнями очень прост как снаружи, так и внутри.

В ремонт звезда не вкладывалась.

Чем не угодила покупка, так и осталось загадкой.

Но звезда не без жилья. Ей принадлежит еще как минимум особняк в Западном Голливуде, купленный за $ 7 миллионов.