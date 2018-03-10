Дело Скрипаля: «Первый канал» российского ТВ угрожает оппонентам власти 12 10.03.2018, 9:56

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Телеведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов

Эксперты не считают прозвучавшие в адрес «предателей родины» предупреждения импровизацией телеканала.

Москва и Лондон связи с предполагаемым покушением в Великобритани на бывшего агента российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля продолжают обмениваться взаимными претензиями по мере того, как продвигается расследование, а дело приобретает все больший масштаб, передает «Голос Америки».

Напомним, три человека, пострадавших, как считают британские власти, при распылении нервнопаралитического вещества у торгового центра в Солсбери, до сих пор находятся в больнице: сам Скрипаль, его дочь Юлия, а также британский полицейский Ник Бэйли, поспешивший им на помощь, когда их обнаружили без сознания на скамейке перед торговым центром.

Как сообщил представитель полиции британскому каналу Sky News, всего в Солсбери пострадал 21 человек.

Полиция также заявила, что дело Скрипаля рассматривается, как «крупномасштабный инцидент», в расследовании которого задействованы сотни детективов из антитеррористического подразделения, которые ведут круглосуточную работу вместе с медиками и учеными.

В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала адекватный ответ в случае подтверждения ответственности России за покушение на жизнь бывшего российского агента и его дочери.

«Но давайте дадим полиции время и пространство, чтобы провести расследование, – сказала Мэй, выступая в четверг на канале ITV. – Разумеется, если нужно будет принять меры, правительство сделает это должным образом в должное время, основываясь на лучших доказательствах».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал несерьезными предупреждения Великобритании об ответных мерах в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Лавров также утверждает, что Москве не предоставлено доказательств.

«Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерик», – заявил он.

В подконтрольных Кремлю СМИ всячески поддерживают официальную линию. На это фоне резким диссонансом выглядит комментарий по поводу дела Скрипаля ведущего программы «Время» на «Первом канале» Кирилла Клейменова, который – «исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере», – выступил с предостережением, которое трудно расценивать иначе, как едва скрываемую угрозу:

«Профессия предателя – одна из самых опасных в мире, – сказал он. – По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин».

Кроме того, диктор поставил в один ряд «предателей родины» и всех тех, кто «просто ненавидит свою страну в свободное от работы время».

Блогер, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что цель всех убийств «в духе Судоплатова и Берии» – поселить страх в сердцах людей как внутри страны, так и за рубежом. По его мнению, комментарий диктора Первого канала – попытка максимально использовать покушение на Скрипаля именно в этом контексте.

«Вообще – это фантастика: Первый канал российского телевидения, по сути дела, публично признает, что государство имеет к этому делу непосредственное отношение, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Но здесь у Кремля сложное положение. С одной стороны, все и так понимают, что он тут причастен. С другой – он должен отнекиваться и твердить, что «нас там не было». Видимо, все-таки пересилило желание запугать».

Похоже, что в Кремле убедились, что мультфильмами о новых видах вооружений, которые Путин продемонстрировал во время недавнего послания Федеральному собранию, Запад запугать не удалось, поэтому сделали ставку на индивидуальный террор, предположил Яковенко: «Что называется, пуля – дура, яд – молодец. Это вполне может стать новым лозунгом Путина».

Очевидно, что это последовательная линия, заметил журналист: «Все, кого Путина считает предателями, должны погибнуть. Причем понятие предательства толкуется все более расширительно. В России и без того убивают не только неугодных экс-сотрудников спецслужб, но и журналистов, политиков и правозащитников. Кого в следующий раз Путин назовет предателем, предугадать сложно».

Этот круг постоянно расширяется, констатировал Игорь Яковенко.

Оппозиционный политик и бывший сотрудник российских спецслужб Геннадий Гудков считает, что заявление такого характера не могло прозвучать на «главном» телеканале страны случайно.

«Если диктор его произнес, значит, это соответствует мыслям Кремля, – сказал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – «Первый канал» – структура, полностью «завязанная» на администрацию президента. Телеканал просто не может занимать самостоятельную позицию по важным общественно-политическим вопросам».

Теперь ведущего либо должны выгнать с работы за компрометацию России, либо это созвучно с теми мыслями, которые есть в Кремле, полагает политик: «И тогда только укрепляются все подозрения в адрес России, что к этому преступлению могли быть причастны российские спецслужбы. Я до последнего момента отказывался в это верить. Но подобные заявленияе по каналу, где каждая политическая позиция согласуется на самом верху, все расставляет на свои места».

По словам Геннадия Гудкова, это ставит Россию «к позорной доске организаторов преступных акций за рубежом».

«Это также можно воспринять как анонс открытия «охоты на ведьм». Многие аналитики предсказывали, что сразу после выборов Путина преследование «пятой колонны» начнется с новой силой. Потому что нужен враг. С НАТО и США опасно связываться. А врагов остро не хватает. Поэтому будет спущен курок травли инакомыслящих, поиска внутреннего врага – в общем, пойдет повторение всего того, что происходило в сталинские времена. Возможно, только, что вместо расстрелов начнут «шить» уголовные дела, лишать бизнеса, выдавливать из страны и так далее», – резюмировал он.

Как представляется политику, ощущение надвигающей на страну угрозы со стороны властей «уже просто витает в воздухе».