Предприниматель Андрей Мороз: Беларусь должна перестать быть заржавевшим заводом 10 10.03.2018, 10:17

2,604

Андрей Мороз

В Беларуси все могло быть гораздо лучше.

Белорус, вернувшийся из Новой Зеландии, чтобы открыть собственную пивоварню, в рамках спецпроекта «Бизнес и страна» рассказал «Салiдарнасцi» о перспективах своего дела в Беларуси.

Андрей Мороз уже три года как является совладельцем небольшой пивоварни, которая выпускает крафтовое пиво под брендом «TRYE Beer».

– Андрей, в то время, когда многие молодые белорусы стремятся уехать из страны, вы вернулись назад из Новой Зеландии. Почему?

– Есть такая теория, что каждые 5-7 лет своей жизни человек должен менять род деятельности. Просто, когда человек слишком долго занимается чем-то одним, он теряет драйв и креативность – поэтому нужно иногда кардинально все менять.

– Расскажите, чем вы занимались там до возвращения?

– Я очень долго был связан с химией и фармакологией. И дошел до момента, когда мне нужно было решать – или делать карьеру в науке, или пробовать что-то кардинально новое. Я решил выбрать второй вариант.

– Я правильно понимаю, что в Новой Зеландии вы работали химиком-фармацевтом? Это достаточно высокооплачиваемая специальность.

– Сначала я защитил диссертацию в Германии, получил степень доктора естественных наук. Потом поехал в Новую Зеландию, где занимался научной деятельностью в университете в ранге постдока. Там я провел пять лет.

– Вам предлагали остаться?

– Мне предлагали остаться не только там, но и поехать в Польшу работать в университете. Но я решил вернуться в Беларусь.

– Расскажите, как это произошло – в какой момент вы решили для себя, что точно возвращаетесь назад.

– Я вообще по жизни человек увлекающийся. В какой-то момент заинтересовался домашним пивоварением. Стал разрабатывать рецепты, пробовать варить пиво. В Новой Зеландии это очень распространено, там много магазинчиков для домашнего пивоварения, где можно купить уже готовые наборы – и, грубо говоря, по инструкции все это смешать.

Так и я: купил наборчик, сварил пиво – выпили с друзьями. Как сейчас помню, это должен был получиться какой-то светлый эль, но вышло что-то совершенно отвратительное. Первая неудача подвигла нас на следующие эксперименты – после этого я втянулся и понял, что мне понравилось.

На одном из конкурсов домашних пивоваров профессиональные судьи поставили мне высокие оценки – мои портер и стаут заняли первое место. Получив хорошие отзывы, я почувствовал уверенность в собственных силах.

– Сложно ли было поехать в Беларусь, которая не считается самой благоприятной страной для бизнеса, и рискнуть начать здесь свое дело?

– Конечно, открыть свое дело за границей проще, чем у нас. Но на Западе есть уже давно сложившаяся иерархия, пробиться в которую очень сложно. А у нас рынок молодой. Посмотрите, после распада СССР прошло уже несколько десятилетий, но я не скажу, что за это время мы особо продвинулись вперед. До сих пор существует много ниш, которые совершенно свободны.

За рубежом есть другой плюс: там, если ты умеешь делать что-то очень хорошо – пишешь программы или делаешь стулья из дерева, то ты голодным не будешь. Вот этот принцип у них всегда работает. В Беларуси же мало делать что-то хорошо, нужно уметь это применить в наших условиях.

Поэтому тот, кто уезжает и становится наемным работникам, чувствует себя хорошо, потому что там лучшее отношение к труду и более высокие зарплаты. А для бизнеса в Беларуси открыто больше горизонтов. Реально у нас еще нет и половины того, что есть во всем мире.

– Например, крафтовое пивоварение. Когда в Беларуси в полной мере развернулось это направление?

– Пожалуй, у нас все это началось только три года назад, когда, собственно, мы и стали организовывать свою пивоварню.

В тот момент были в каком-то роде первопроходцами. И даже сейчас все еще создаем эту нишу. Да, это тяжело, потому что с новым продуктом всегда так: людей надо обучать, рассказывать, почему крафтовое пиво – это хорошо.

– Так что же такое крафтовое пиво?

– В моем понимании – это ремесленное пиво, сваренное «как для себя». Да, оно в силу многих причин дороже. Но это как бабушкино варенье или дедовы колбаски из деревни – сделано с любовью. Тут вопрос выбора: пить что-то необычное и интересное, или поддерживать крупные пивные корпорации покупая безликий массовый продукт.

– Вы верите в то, что Беларусь – это пивная нация?

– На данный момент белорусы не очень пивная нация. Сказываются долгие годы в СССР и мощное водочное лобби. Но исторически у нас пивные традиции уважали не меньше, чем, например, в Чехии.

Даже в исторических документах написано, что средний шляхтич выпивал когда-то в среднем в день один гарнец пива. Гарнец – это мера объема где-то на четыре литра. Конечно, пиво было немножко другое: тогда употребляли столовое пиво, которое содержало всего 2-3% градуса алкоголя. Только на праздники подавали более крепкие, насыщенные сорта, которые вызревали гораздо дольше.

– То есть, теоретически, если бы не исторические обстоятельства в виде революции 1917 года, то Беларусь сегодня могла бы быть такой же пивной страной, как Чехия или Германия?

– С точки зрения традиций пивоварения мы ничем не отличаемся от других северных европейских народов – немцев, чехов, англичан. Рос бы у нас виноград – были бы винной нацией, как греки и итальянцы.

– Возрождаете ли вы сейчас старинные белорусские рецепты? И, на ваш взгляд, нужно ли это делать?

– Мне интересна белорусская пивная традиция. Особенно, когда смотришь записки историков, которые поднимали летописи, обряды и обычаи в Беларуси. И там каждая строчка может быть указанием на какой-то старинный сорт пива.

Мы сейчас работаем над возрождением этих сортов. Например, свои собственные сорта пива – характерные для своей местности – есть в Эстонии, Финляндии, Польше. Я надеюсь, что нам тоже удастся создать сорт, который будет ассоциироваться с нашей страной, который внесет ее на европейскую пивную карту. Важно, чтобы он был качественным и узнаваемым.

– Есть мнение, что белорусское пиво – плохое. То ли вода у нас неправильная, то ли ингредиенты низкого качества, но критику в адрес нашего пива приходится слышать часто. Вы с ней согласны?

– Я всегда говорю, что одна из миссий нашей пивоварни – это сломать стереотип, что белорусское сырье плохое. И якобы это причина того, что белорусское пиво тоже не особо хорошее.

Мы используем только белорусский хмель и белорусский солод, пока серьезных претензий по качеству не было. Конечно, нельзя говорить, что наш хмель лучше, чем американский – он просто другой.

В США, к примеру, сосредоточено около 40% всех мировых хмельников – у них прекрасный климат, у них растет хмель фруктовый, цитрусовый, с различными тропическими ароматами.

Белорусский хмель более спокойный, пряный, травянистый – но и этим он уникален. Выращивают белорусский хмель под Малоритой. Мы на 100% используем его, ищем какие-то интересные сочетания сортов. Хотим передать именно характер белорусского пива. Нам это интересно.

– Как пивовар вы пришли в профессионалы из домашнего пивоварения. А это вообще легально в Беларуси – варить дома пиво?

– Да. Если варишь для личного употребления, то без проблем. Угостишь друга – тоже ничего страшного. А вот если захочешь продать немного своего пива, то это уже нелегально.

В Штатах все устроено иначе. У них есть очень много нано-пивоварен. То есть, человек может работать где-то наемным работником с утра до вечера, но вечером он приходит домой, идет в свой гараж – и там варит пиво.

Он может сварить, например, 50 литров в месяц, заплатить один символический налог – и заниматься продажами, иметь свою торговую марку. То есть, он реально имеет право продавать это пиво.

У нас же это не то, чтобы нереально, но и в таких объемах абсолютно экономически неэффективно.

– Сколько нужно денег, чтобы создать маленькую пивоварню в белорусских условиях? Сколько сил на это нужно потратить, чтобы официально зарегистрировать?

– Нужно потратить очень много средств и очень много сил. Конкретные цифры зависят от обстоятельств.

– Ну хотя бы ориентировочно цифру можно назвать?

– Я уже реально потерял счет. В нашем случае было вложено не только много финансовых ресурсов, но и человеческих, личного времени. Мы до сих пор продолжаем вкладываться в пивоварню – надеюсь, что когда-нибудь она принесет свои плоды.

– Что нужно сделать с белорусским чиновником, чтобы пивная отрасль в Беларуси переродилась, чтобы начали появляться новые молодые пивоварни?

– В принципе, с 1 января 2019 года будут вводиться новые технические условия по производству пива. И там уже есть для производителя некоторые интересные моменты, которые приближают нас к мировой практике. Есть надежда, что будет меньше бюрократии и волокиты.

Но надо и дальше это направление развивать. Ведь в Беларуси до сих пор вся нормативная документация устаревшая, продолжают действовать еще советские стандарты. Это сильно тормозит процесс. И не только в пивоварении.

– На ваш взгляд, достаточно ли государство поддерживает частный бизнес?

– Недостаточно. Ну не должно быть так, что пивоварня с производительностью пять тонн в месяц должна работать на таких же условиях, как пивоварня с производительностью 500 тонн.

Хотя бы на стартовом этапе для новых предприятий должны быть какие-то налоговые каникулы, упрощенные процедуры – чтобы облегчить именно запуск и выход нового товара на рынок.

– В Беларуси есть кое-какие подвижки в IT-сфере, но в реальном секторе по-прежнему много проблем.

– И это заметно по сравнению с теми же США. Там большая часть экономики – это малые предприятие.

А у нас все держится на гигантах, которых часто дотирует государство. Считаю, что это путь в никуда. Да, это способ занять людей, избежать безработицы, «шоковой терапии». Но в итоге бремя всех этих больших предприятий делится на всех жителей – и тянет вниз всех остальных.

В Беларуси все могло быть гораздо лучше. Мы упустили шанс сделать резкий скачок в экономическом развитии, когда в 90-е выбрали особенный путь, начали выстраивать так называемое социальное государство.

Считаю, что это было ошибкой. И за счет этого мы потеряли на старте. А здесь, как в беге: если ты потерял на старте, то потом нагнать уже очень трудно. Время уже упущено.

– Провокационный вопрос: нужно разрешить пить пиво на стадионах и просто на улицах?

– На стадионах – почему бы и нет. Если, допустим, разливать пиво в пластиковые стаканы, чтобы не было стеклянных бутылок, которые можно запустить кому-то в голову. Считаю, что нужно быть демократичными в этом плане и как можно меньше всего запрещать.

Чем больше запрещаешь, тем больше хочется. Это человеческая психология.

– Наш проект посвящен белорусскому бизнесу, которыйделает страну лучше. Как вы думаете, может ли частный бизнес сделать Беларусь по-настоящему европейской страной?

– Однозначно, частный бизнес – ключ ко всему. Эти люди, во-первых, создают адекватно оплачиваемые рабочие места – ибо заинтересованы в качестве продукта. Плюс частник более ревностно относится к эффективности предприятия – везде нужен хозяин.

Мы же часто видим в новостях: большой государственный завод, директор с бухгалтером предприятия крутили какие-то схемы – через фирмы-прокладки продавали продукцию предприятия. В итоге предприятие – банкрот, те сели в тюрьму, вышли через два года – и уехали на Канары. Или поехали «поднимать» следующий завод.

А на их место ставят нового директора с бухгалтером, которые по кругу опять начинают делать то же самое. И при этом предприятие остается убыточным и дотируется государством – то есть, из кармана налогоплательщиков.

Нашей стране пора перестать быть таким большим заржавевшим заводом, иначе мы никогда не станем конкурентоспособными.