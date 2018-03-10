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В Индии леопард заблудился и устроил переполох в городе

  • 10.03.2018, 10:22
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Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур.

Животное принялось нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает Times of India.

Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.


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