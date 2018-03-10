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МВД: Образец ID-карты появится уже в этом году

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  • 10.03.2018, 10:45
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Выдавать ID-карты начнут с 1 января 2019 года.

В этом году появится образец ID-карты, выдавать ее начнут с 1 января 2019 года. Об этом сообщил во время прямой линии начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

— Образец будет в конце 2018 года, но персонализацию будут проводить с 1 января 2019 года. Любой гражданин сможет поменять внутренний паспорт на ID-карту, — цитирует Бегуна tut.by.

Планируется, что ID-карта будет стоить одну базовую величину и станет внутренним документом. В ней разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи.

За границу белорусы будут выезжать по биометрическому паспорту. В нем будет электронный чип с персональными данными владельца документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев. Стоить такой паспорт будет 30 евро.


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