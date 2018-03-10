На юго-западе Беларуси обещают до 12 градусов тепла 10.03.2018, 11:02

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Объявлен прогноз погоды на 11 марта.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 11 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачная погода, по западу с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-западной части страны пройдут небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман.

Ночью и утром прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до плюс 1, во второй половине дня - от нуля до 6 градусов тепла, в юго-западных районах страны будет до 12 градусов тепла.