Кейс Слуцкого как зеркало государственного устройства России 10.03.2018, 11:09

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В российском сословно-феодальном обществе депутат - фигура неприкосновенная.

Три журналистки публично (и еще несколько анонимно) обвиняют главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. В ответ главред "Московского комсомольца" и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев готовится провести над журналистками товарищеский суд. А спикер парламента Вячеслав Володин предлагает девушкам поискать другое место работы, если им опасно приходить в Госдуму. Таков подарок к 8 марта российским женщинам от власти, пишет Иван Преображенский в колонке на сайте DW.

Зазеркалье харасмента

Впрочем, и Гусев, и Володин правы, когда говорят, что журналисткам не надо было ждать, а сразу поднимать скандал. Но этими высказываниями и Гусев, и Володин вводят публику в заблуждение, потому что такой возможности - поднимать скандал - у корреспондентов, если они работают в каком-нибудь пуле, часто просто нет.

"Журналист из пула" не может не ходить в Госдуму. Если его коллеги, которые, как предполагается, находятся с ним в равных условиях, приносят какую-то информацию в свои редакции, а он (или она) нет, то он (или она) оказываются в своем СМИ на плохом счету. Так что для такого журналиста конфликт с одним из ведущих спикеров (а глава комитета Госдумы по международным делам относится к их числу) может быть равносилен увольнению. Особенно, если аудиозаписи нет, и в редакции девушке не верят.

Собственно, все это изначально заложено в смысле американского понятия "харасмент", потому что это не просто сексуальное домогательство или насилие. Речь идет о демонстрации своего превосходства потенциальным насильником, использовании им служебного положения или слабостей жертвы. Тем и отвратительны подобные ситуации, что равенства возможностей (принять или дать отпор домогательствам) изначально не предполагается.

Политическая целесообразность превыше всего

Показательно, что подконтрольные государству медиа предпочли не замечать скандала с Леонидом Слуцким. В этих СМИ нет и намека на журналистскую (или женскую) солидарность. Зато есть понимание простого факта: за пару недель до выборов всем наплевать, что сделал глава думского комитета по международным делам. Даже если бы он изнасиловал коллегу-депутата, его бы все равно никто раньше начала апреля не тронул бы.

В 2014 году Слуцкий был главой миссии наблюдателей Госдумы на так называемом крымском референдуме о присоединении к России, а затем именно к нему журналистки ходили, чтобы узнать подробности визита в Москву лидера французских националистов Марин Ле Пен. Теперь Слуцкий и возглавляемый им Российский фонд мира - в числе главных организаторов приезда в Россию (и Крым) "наблюдателей" из числа прокремлевских политиков со всего мира, призванных легитимизировать предстоящие 18 марта президентские выборы.

Поэтому Володину, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в чьей фракции состоит Слуцкий, и другим "официальным лицам" только и остается, что обещать разобраться со скандалом после переизбрания Путина. Иначе они сами получат от Кремля по шапке. Вот и приходится им включать классические бюрократические рефлексы, посылая всех в беззубую комиссию по депутатской этике. В крайнем случае - уходить в глубины конспирологии и искать происки врагов России в несвоевременной эрекции депутата или его попытках ущипнуть журналистку.

Феодальная иерархия

Вывод прост. Никакого особого отношения к девушкам-журналисткам в Госдуме нет. С ними представители российской власти ведут себя также, как со всеми остальными, кто ниже их в построенной в стране феодальной иерархии. Шанс получить защиту от сексуальных домогательств и помощь у девушек, вынужденных по работе приходить в российский парламент, таков же, как у официантки в забегаловке на автозаправке.

Можно, конечно, ударить коленом в пах и гордо уйти, потеряв работу, или цинично извлекать из интимных отношений карьерную выгоду. Этого собственно многие почему-то и ждут от парламентской корреспондентки. Ведь играть на равных ей не предлагается. В российском сословно-феодальном обществе депутат, тем более глава парламентского комитета с важным мандатом, фигура неприкосновенная.

Вот если бы нарушение совершил не "народный избранник" Слуцкий, а кто-нибудь из депутатских помощников, то этого помощника наверняка бы примерно наказали, как раз к 8 марта. К празднику, который все чаще символизирует в России ложное равенство женщин в правах с мужчинами. Такое же фальшивое, как равенство в правах российских граждан.