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Почему «коммунальщики» не убирают снег?

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  • 10.03.2018, 11:35
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Фото: belta.by

Минчане просят активизировать уборку снега во дворах.

Во время прямой линии заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича минчане говорили о необходимости активизировать уборку снега во дворах, передает «Минск-Новости».

В частности, Светлана Васильевна из Октябрьского района (ул. Жуковского,19) пожаловалась на то, что возле их дома невозможно пройти:

— Мне 76 лет, сама постоянно чищу крыльцо у подъезда. Вчера упала, потому что дорожки все в снегу.

Аналогичную проблему озвучила и Мария Ивановна из Московского района. Кроме того, она обратила внимание на то, что в здании филиала универмага «Беларусь», который находится в Шабанах, на входе 10 ступенек и нет поручней.

— Подниматься по такой лестнице сложно даже здоровому человеку, не говоря уже об инвалиде, — посетовала женщина.

Юрий Борисович, который проживает по адресу: пр. Независимости, 12, рассказал, что в его квартире очень жарко, к раскаленным батареям невозможно притронуться.

— Погода изменилась, потеплело, а дышать все равно нечем, живем с открытыми окнами. Причем подобная ситуация не только у нас, но и у соседей. Обращались в ЖЭС, но никаких мер так и не приняли, — отметил минчанин.

Ему пообещали, что отопительную систему в доме отрегулируют 10 марта. Такие накладки возможны при перепадах температур на улице.

Звонившие затрагивали и другие вопросы, которые касались работы жилищно-коммунальной сферы. Так, обращения по поводу протекающих крыш направлены в администрации Первомайского и Фрунзенского районов.

Также во время прямой линии поднимались темы выплаты заработной платы, предоставления медицинской помощи, сноса частных домовладений. Затрагивалась проблема взаимоотношений с соседями, поступала жалоба на качество услуг, которые оказывает один из мобильных операторов, обсуждалась работа территориальных центров социального обслуживания населения.


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