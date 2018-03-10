В США назвали условие встречи Трампа и Ына 1 10.03.2018, 11:37

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Сначала Северная Корея должна выполнить свое обещание и начать денуклеаризацию.

В Белом доме назвали условия для встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном -"конкретные шаги" по ядерному разоружению Северной Кореи. Об этом сообщает Politico.

"Послушайте, им нужно выполнить обещания, которые они дали", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что подобные условия ставят по сомнение реальность встречи Трампа и Ына.

9 марта стало известно, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года. ЕС поддержал такое намерение.