закрыть
10 марта 2018, суббота, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Табачный патриарх в растворимых часах

  • Антон Орех
  • 10.03.2018, 11:56
  • 3,134

Ловкие болгары умудрились «одним махом троих побивахом».

И русскую славную историю исказить и Святейшего Патриарха принизить – причем, по двум статьям. Он у них и кагэбэшник, он у них и торгаш нечистоплотный. С историей пускай разбираются историки – если смогут, конечно. С унижением величия Патриарха Кирилла еще сложнее.

Были времена, когда всякий понимал, что добиться высокого положения в РПЦ и при этом не сотрудничать с КГБ было почти библейским чудом. Об этом говорили, про это все знали, но в этом стыдно было признаваться. Потому что КГБ было не в моде. Но мода меняется. То, что вчера считалось компроматом, сегодня становится бонусом для резюме. Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден.

Я бы на месте наших архимандритов был посмелее и огласил на какой-нибудь Пасхальной литургии свои клички и позывные. В России президент – чекист, чего остальным стесняться! Я бы на эту строку биографии вообще сделал серьезный рекламный упор.

Но как быть с сигаретами? В 90-е мало у кого были сомнения в том, что Кирилл завез в Россию миллиарды сигарет, что само по себе грех. Потом это активно опровергали. То есть сигареты, конечно, ввозили, но как бы кто-то другой. Ввозила беспошлинно церковь, но какая-то безымянная – почти святой дух.

И активное отрицание этой истории и персонального участия в ней Кирилла только подтверждает, что завоз в страну миллиардов табачных изделий – это грех, и что вместо абстрактной молитвы гражданам дали конкретную отраву. Но ведь и такую неловкую ситуация можно повернуть себе в плюс. Сказать, что сигареты были освященные. Что чудотворные слова членов Синода понизили содержание вредных смол и никотина. Что курение таких сигарет можно приравнять к приему витаминов. Что даже если это яд — лучше от нас его принять, чем от неизвестных проходимцев — а мы тут же вас отмолим.

В общем, разные есть варианты. Святые отцы мозги народу канифолят не первое столетие, и выкрутиться сумеют. А для тех, кто живет не только верой, это история стала внезапным напоминанием о силе репутации. Завоз табака через алтарь прекратили 20 лет назад, КГБ нет почти 30 лет — а память жива.

И хотя в нашей церкви есть сотни священников, которые искренне служат богу и несут свет своей пастве, я бы поостерегся доверять любому человеку в рясе. Не только потому, что КГБ и сигареты. А потому что дорогущие машины и лихие покатушки на них. Потому что разврат, совращение малолетних, жизнь в роскоши, чревоугодии и пьянстве. Потому что уже существенно позже КГБ и сигарет у Патриарха в портфолио была нанопыль, были растворимые часы, и много разных причиндалов, не похожих на атрибуты святости и аскезу. Так что дело не в словах этого болгарина, а в том, что слова эти мог сказать любой из нас.

Антон Орех, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип
Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич