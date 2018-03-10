Возможны резкие колебания курсов валюты 1 Владимир Тарасов, «Белрынок»

10.03.2018, 13:08

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Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 12 по 16 марта.

Возможно увеличение средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на 1-2%. В понедельник, 12 марта, возможен скачек курса на 0,5-1%. Не исключены резкие колебания курсов в течение недели.

Прогноз в отношении роста средневзвешенного курса доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей короткой рабочей неделе не сбылся, курс снизился на 0,1% и составил 7 марта до 1,9589 BYN/USD. Подвел белорусский рубль, который продемонстрировал стойкость по отношению к корзине валют из доллара, евро и российского рубля, стоимость которой за неделю не изменилась. В то же время, если бы 8 и 9 марта на БВФБ проходили торги, то курс доллара мог бы вырасти в соответствие с ожиданиями. То есть, тенденции мы определили правильно.

Средневзвешенный курс евро на уходящей неделе (5-7 марта) вырос на 0,7% — до 2,4314 BYN/EUR 7 марта. Но 8-9 марта курс евро по отношению к доллару на рынке форекс значительно снизился.

Российский рубль вел себя примерно в соответствие с ожиданиями: его средневзвешенный курс снизился на 0,2% и составил 7 марта 3,4482 BYN/100RUB.

Источник: Белрынок

Источник: Белрынок

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Национальный банк на прошедшей неделе опубликовал данные о сделках с иностранными валютами на внутреннем рынке страны. Они оказались довольно неплохими.

В чистом выражении физические лица в феврале продали иностранной валюты на 127,4 млн. USD против 37,1 млн. USD в январе. За два месяца 2018 года объем чистой продажи валюты населением составил 164,5 млн. USD против 292,3 млн. USD за январь-февраль 2017 года. То есть, по сравнению с началом 2017 года ситуация все же значительно ухудшилась.

Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в феврале продали валюты на 3,7 млн. USD больше, чем купили, хотя в январе они приобрели валюты в чистом выражении на 265,7 млн. USD. За январь-февраль 2017 года белорусские предприятия купили на внутреннем рынке иностранной валюты на 262 млн. USD больше, чем продали. За январь-февраль 2017 года данный параметр равнялся 18,3 млн. USD. То есть, и на данном сегменте валютного рынка ситуация за год намного ухудшилась.

Улучшение наблюдалось только по сделкам на валютном рынке, заключаемым субъектами хозяйствования – нерезидентами РБ. Они за январь-февраль 2018 года продали валюты в чистом выражении на 85 млн. USD против 47 млн. USD за аналогичный период 2017 года.

В сумме спрос на иностранную валюту в январе-феврале 2018 года оказался примерно равным предложению, хотя в прошлом году он был существенно ниже предложения.

Причиной сокращения спроса на валюту со стороны белорусских предприятий в феврале стала, по-видимому, политика Минфина, направленная на ограничение государственных расходов и накапливание средств в неизвестных целях.

Но можно ожидать, что расходы бюджета будут постепенно расти. В частности, с 1 марта в Беларуси увеличивается тарифная ставка первого разряда с 33 BYN до 34 BYN. Это приведет к росту расходов на выплату заработной платы.

В 2017 году в марте стоимость валютной корзины после праздника 8 Марта стабилизировалась до конца месяца. Однако сейчас ситуация на валютном рынке намного хуже, чем год назад, поэтому вероятен рост стоимости валютной корзины. На следующей неделе будем ожидать ее увеличения примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

В начале прошедшей недели курс доллара на рынке форекс оказался под давлением в связи с опасениями начала торговой войны между США и всем миром.

Ситуация изменилась 8 марта после заседания Европейского центробанка, на котором было принято решение оставить ставки без изменения. В заявлении банка была убрана фраза о возможном наращивании покупок в рамках программы количественного смягчения (QE) в случае ухудшения экономической ситуации. Это привело к скачку курса евро против доллара на рынке форекс. Однако затем глава ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении охладил пыл евробыков и курс евро рухнул.

Он подтвердил, что программа QE будет проводиться до тех пор, пока инфляция не выйдет на устойчивую траекторию роста. При этом прогноз в отношении инфляции на 2018 год был оставлен без изменения (1,4%), а на 2019 – даже снижен до 1,4% с 1,5%. Правда, прогноз роста ВВП еврозоны в 2018 году был увеличен до 2,4% с 2,3%.

Кроме того, 8 марта Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали в размере 25%, а на импорт алюминия – 10%, но не для всех стран. Исключения были сделаны для Канады и Мексики. Тарифы вступают в силу через 15 дней. Президент США также согласился на встречу с главой Северной Кореи, что дает надежду на мирное урегулирование кризиса в отношениях двух стран.

Все это поддержало доллар.

В пятницу, 9 марта, вышли данные по рынку труда в США, которые оказались противоречивыми. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора экономики в феврале выросло до рекордной с октября 2015 года величины — 313 тыс., что намного превысило прогноз в 205 тыс. Однако заработная плата выросла по сравнению с январем всего на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,2%, а безработица осталась равной 4,1%, хотя ожидалось ее снижение до 4%.

В связи с такими данными, курс евро на рынке форекс сначала немного снизился, после чего немного поднялся. А доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась на 0,03% до 2,90%.

На следующей неделе можно ожидать продолжения снижения курса евро против доллара на рынке форекс, но небольшого. В сумме с падением за 8-9 марта будем ожидать уменьшения примерно на 1%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Курс российского рубля на уходящей неделе лишился поддержки от экспортеров, продающих валюту для уплаты налогов, и пошел вниз.

Этому способствовало и снижение цен на нефть на мировом рынке. По данным Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли на 2,408 млн. баррелей, что ненамного превысило ожидания, а запасы бензина и вовсе сократились, но объем производства нефти в США всего за одну неделю вырос на 0,84% и достиг 10,369 млн. баррелей в день. В результате цены на нефть опустились до минимального уровня за три недели.

В то же время, российский Минфин сообщил, что с 7 марта по 5 апреля он будет приобретать валюты ежедневно всего лишь на 172 млн. USD против покупок на 276 млн. USD в день в феврале.

Следующая неделя пройдет под знаком президентских выборов, что не сулит рублю ничего хорошего, так как можно ожидать, что противники Путина постараются принять меры, направленные против России. Возможно обострение обстановки в Донбассе и Сирии, а США может сообщить о каких-либо новых санкциях. Кроме того, в Великобритании усиленно пытаются найти российский след в убийстве бывшего сотрудника российских спецслужб. С другой стороны, Банк России не допустит значительных колебаний курса рубля.

Поэтому будем ожидать снижения курса российского рубля против доллара на величину в интервале 0,5-1% (с учетом ослабления рубля за 8-9 марта).

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, на следующей неделе можно ожидать укрепления доллара на БВФБ по отношению к белорусскому рублю на 1-2%, отчасти в связи с реализацией отложенного укрепления за 7-8 марта.

Прогноз на понедельник, 12 марта

За 8-9 марта курс доллара существенно укрепился по отношению к евро и российскому рублю. В частности, курс евро на рынке форекс опустился с уровня около 1,24 USD/EUR до уровня 1,23 USD/EUR. Поэтому на открытии торгов на БВФБ 12 марта можно ожидать скачка средневзвешенного курса доллара на величину порядка 0,5-1%.

Владимир Тарасов, «Белрынок»