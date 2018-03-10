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Рычагов влияния на Россию через санкции еще очень много

  • 10.03.2018, 13:17

Последствия для российской экономики могут быть более критическими.

Рычагов влияния на Российскую Федерацию посредством санкций еще очень много и их нужно использовать.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

"Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций. Еще год назад я ожидал более критических последствий для российской экономики. Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так. Есть много возможностей осуществления тех санкций, которые введены. Ведь это не тайна, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций в первую очередь нашими европейскими партнерами – крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", - сказал Тука.


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