В новых квартирах в Гродно провалился пол от веса табуретки 2 10.03.2018, 13:47

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Это такая экономия или безответственность некоторых работников?

Недавно министр архитектуры и строительства Анатолий Черный рассказал, что средняя цена квадратного метра жилья, построенного с господдержкой, ниже, чем средняя зарплата по стране. Например, средняя зарплата по Гродно в январе составила 856 рублей, а средняя цена квадратного метра жилья по итогам четвертого квартала 2017 года составила 624,3 рубля.

Это подтверждает и Иван — обладатель новой квартиры от ОАО «Гродножилстрой» в микрорайоне Ольшанка. Ему его двушка обошлась в 630 рублей за «квадрат», как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Дом по улице Богушевича, 16 в Гродно сдали в эксплуатацию 14 февраля 2018 года. Люди только приступают к ремонтам в своих квартирах. Правда, ни Иван, ни остальные жильцы многоэтажки так и не смогли в полной мере ощутить пьянящее чувство обладания новой жилплощадью — во всем доме полы крошатся руками, пишет s13.ru.

Иван заплатил за свою двухкомнатную квартиру действительно льготную цену — 35 280 рублей за 56 метров. Но качеством строительства не доволен не только он, но и все остальные жильцы дома — часть стяжки шириной примерно 10-15 см вдоль стен, где идут трубы, настолько тонка и хрупка, что запросто ломается руками, не говоря уже про нагрузку.

Да и история выявления проблемы весьма комична. Мужчина поставил на пол табуретку, встал на нее и тут же провалился ножкой в пол.

— Такое наблюдается во всех квартирах всего дома. Вы представляете, что было бы, если, например, положить в ванной плитку, набрать ванну, а пол по одному из краев провалится? А что если такую трубу перебьет? — жалуется мужчина.

Такая проблема везде, где лежат в полу трубы. Под тонким слоем бетона трубы лежат на песчаной подушке.

— Кроме того у нас все углы сырые, т.к. стыки не заделаны. При приемке квартиры в доме не было света, только отопление было включено в режиме циркуляции. Мы буквально с фонариками принимали дом, никто даже не мог подумать, что вот так сделают. Мне интересно, это такая экономия или безответственность некоторых работников?

По словам председателя товарищества собственников, он намерен направить в ОАО «Гродножилстрой» коллективную жалобу для решения этой проблемы.