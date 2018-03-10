«Беларуськалий» назвал имена заваленных в шахте рабочих 10.03.2018, 13:57

Фото: esoligorsk.by

Под завалы в шахте «Беларуськалия» под Солигорском попали 45-летний машинист и 33-летний рабочий.

Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

На момент происшествия в шахте находились машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков 1985 году рождения. Проходческий комбайн и самоходный вагон, в которых работали Иванов и Вальков, полностью засыпаны выброшенной породой. На момент публикации рабочих не нашли. Горноспасатели и службы рудника расчищают завал.

Вечером 9 марта на десятом руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» под Солигорском произошел выброс газа метана и обвал породы.

«По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошел обвал пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива», - сообщало МЧС.

Под завалами в шахте на момент происшествия находились двое рабочих. Причины происшествия выясняются. Для расследования причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.