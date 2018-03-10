Маск показал концепт электробуса будущего 10.03.2018, 14:12

Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который ездит по тоннелям под городами.

Его разработала компания Маска The Boring Company.

Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.