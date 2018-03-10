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Маск показал концепт электробуса будущего

  • 10.03.2018, 14:12

Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который ездит по тоннелям под городами.

Его разработала компания Маска The Boring Company.

Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.

Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.


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