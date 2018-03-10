Российскому телеведущему плюнули в лицо 40 10.03.2018, 14:23

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Артем Шейнин

Это произошло в Италии.

Об инциденте рассказал в своем «Фейсбуке» украинский десантник Валерий Ананьев.

По его словам, ведущего «Первого канала» Артема Шейнина он увидел в Вероне. Молодой человек плюнул ему в лицо. В соцсетях он объяснил свой поступок тем, что Артем Шейнин поддерживает военный конфликт в Украине.

О реакции телеведущего неизвестно. В соцсетях он инцидент пока не комментировал.

Артем Шейнин известен своими резкими высказываниями и эксцентричными поступками. В октябре прошлого года он, например, набросился с кулаками на американского журналиста Майкла Бома. Кроме того, Шейнин однажды признался в эфире, что он убивал людей во время войны в Афганистане.

В подтверждение инцидента украинец опубликовал фото вместе с Шейниным.