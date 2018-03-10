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Курт Волкер: Проблема не в Минских соглашениях, а в их реализации

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  • 10.03.2018, 14:58
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Курт Волкер

Спецпредставитель США по Украине обвинил Россию в невыполнении пунктов Минских договоренностей.

Об этом Курт Волкер заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, сообщает Укринформ.

«Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности», - констатировал Волкер.

Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы, настоял спецпредставитель США.

По его словам, РФ как сторона-подписант Минска не обеспечивает стабильного перемирия и продолжает развертывание своих военных органов военного управления, не выводит тяжелое вооружение из региона.

«Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране», - подчеркнул Волкер.

Дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству страны в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.

«Вот под таким давлением сейчас находится Украина», - сказал Волкер.

Днями ранее, дипломат заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

Также, Курт Волкер заверил, что США помогут завершить войну на Донбассе.


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