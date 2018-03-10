Работы в шахте, где произошло обрушение, велись по экспериментальной технологии 4 10.03.2018, 15:03

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За 9 дней до происшествия об этом писала газета «Калийщик Солигорска».

Как выяснил сайт Charter97.org, 28 февраля газета «Калийщик Солигорска» писала, что на данном участке планировалось вести добычу остатков полезных ископаемых. Ранее выработка этого участка велась в 1980-ых годах. Сейчас же планировалось, что современные технологии позволят извлечь оставленные запасы полезных ископаемых.

Начальник 10-го подземного горного участка Е.П. Кнотько пояснил газете, что работы будут вестись по экспериментальной технологии. В эксперименте должны были участвовать специалисты Института горного дела.

«С каждым этапом проходки горных выработок приходится принимать решения по дополнительному креплению горных выработок, менять меры охраны, параметры крепления», - сообщала газета.

Получается, что и с точки зрения техники безопасности такие работы были своеобразным экспериментом.

Коллектив был изначально против этого эксперимента из-за того, что на этом участке порода неустойчивая и возможны обвалы.

Становятся понятными причины долгого молчания представителей «Беларуськалия» и их нежелания общаться с прессой сразу после происшествия.

Вечером 9 марта на десятом руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» под Солигорском произошел выброс газа метана и обвал породы.

«По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошел обвал пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива», - сообщало МЧС.

Под завалами в шахте на момент происшествия находились двое рабочих. Причины происшествия выясняются. Для расследования причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.