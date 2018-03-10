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В Амстердаме открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика

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  • 10.03.2018, 15:11
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В отделе более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки.

В Амстердаме (Нидерланды) открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Independent.

В отделе более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки. К концу 2018 года планируют открыть подобные отделы в 74 филиалах по всей стране.

Все товары маркированы специальным брендом Plastic Free Mark, чтобы помочь покупателям легко идентифицировать продукты, которые полностью свободны от пластика.

В компании A Plastic Planet считают, что внедрение первого в мире безпластикового отдела является важным моментом для глобальной борьбы с загрязнением планеты пластмассой.


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