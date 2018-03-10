На «Пинскдреве» ищут авторов видеообращения к гражданам России 28 10.03.2018, 15:20

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Совет рабочих «Пинскдрева» призвал не покупать продукцию предприятия.

Руководство «Пинскдрева» ищет среди сотрудников предприятия авторов недавнего заявления и видеообращения к гражданам России. Также администрация расспрашивает у рабочих, имеют ли они отношение к незарегистрированному Совету рабочих «Пинскдрева».

Бывший рабочий мебельного холдинга Дмитрий Кудранок утверждает в интервью «Радыё Рацыя», что в Совет входят люди, которым небезразлична собственная судьба и судьба предприятия:

- В Совет вошли люди, которым совсем небезразличны их судьба и судьба предприятия, на котором они работают. Они добросовестно работают и имеют право получать за свою работу достойную заработную плату, за которую можно по крайней мере прокормить свои семьи. Администрация, которая не хочет идти ни на какие диалоги с рабочими, дает право делать выводы с кем имеем дело.

На неделе в сети появился видеообращение и заявление от имени рабочих предприятия, которые призывали граждан России не приобретать изделия мебельного холдинга «Пинскдрев» из-за низкого качества товара, унижения рабочих и нанесения вреда экологии.