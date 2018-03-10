Германия и Франция отложили планы реформировать еврозону
- 10.03.2018, 15:29
План реформирования ждали уже на следующей неделе, но его пока нет.
Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel.
Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования, но этого не будет.
"Дело отменяется. Нам нечего объявлять", - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана.
В Германии объяснили, что представители федерального правительства за коалиционными переговорами не успели заняться еще и реформами еврозоны.
В январе на форуме в Давосе Макрон сказал, что Европе нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать ее сильней и избежать фрагментации мира.
Канцлер Германии также говорила, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения.