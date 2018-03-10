Организаторы «Евровидения»: Песня ALEKSEEV не нарушает правила конкурса 2 10.03.2018, 15:35

Никита Алексеев

Фото: tut.by

Окончательное решение по представителю Беларуси будет принято 12 марта.

Европейский вещательный союз не видит нарушений в песне представителя Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV. В заявлении шведскому таблоиду Aftonbladet организаторы конкурса сообщили, что песни "Forever" и "Навсегда" почти идентичны, хотя и имеют разные тексты и длину, сообщает Еврорадио.

"Однако, в противоречии с заявлениями и аргументацией фанатов, участников или композиторов национального отбора Беларуси — Yandex — восточно-европейский эквивалент Spotify, подтвердил в своем официальном ответе, что обе версии песен были коммерчески выпущены в октябре (т.е. после разрешённой даты выпуска )".

Европейский Вещательный Союз никак не прокомментировал факты неоднократного выполнения певцом Алексеевым конкурсной песни на коммерческих концертах в России и в Украине в мае 2017 года, что запрещено регламентом конкурса.

Будет ли всё же допущена песня ALEKSEEV к "Евровидению-2018" станет известно в понедельник 12 марта.

Как ранее сообщало Еврорадио, авторы песни Гюнешь, знаменитые шведские сонграйтеры и продюсеры Тим Норелл и Александр Бард заявили, что готовят иск против ЕВС и Белтелерадиокомпании. Шведы обвиняют их в мошеннических схемах.