Путин: Песков несет иногда такую пургу 16 10.03.2018, 15:43

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Фото: Getty Images

Глава Кремля высказался насчет своего пресс-секретаря и его заявлений.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". Расшифровка интервью Путина, записанного 1-го и 2 марта, опубликована на сайте Кремля 10 марта.

На просьбу прокомментировать высказывание специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских в феврале 2016 года о том, что Россия "находится на пороге того момента, когда будет на равных говорить с американцами в информационном пространстве", Путин ответил: "Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае – США. Да я понятия не имею, что он сказал".

"Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все?.. У нас 2 тысячи сотрудников администрации – неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – продолжил Путин.

Российский президент уточнил, что "понятия не имеет", о чем именно сказал Крутских.

"Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", – заявил Путин.

Песков является руководителем пресс-службы президента России с 2012 года.