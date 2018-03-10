Хакеры, атаковавшие МИД Германии, украли документы по переговорам с Украиной и Беларусью 4 10.03.2018, 16:01

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Всего хакерам удалось похитить шесть файлов.

Связанные с Россией хакеры, совершившие атаку на германские правительственные сайты, похитили документы, которые касались переговоров по выходу Британии из ЕС, Украины и Беларуси.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel Online.

Всего хакерам удалось похитить шесть файлов. Среди них документ, касающийся переговоров между Британией и ЕС относительно Brexit, а также переговоров с Украиной и Беларусью.

Как отмечается, утечка документов относительно Украины и Беларуси произошла, когда служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

Как стало известно 28 февраля, хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.