Ан-26 в Сирии потерпел крушение из-за повреждения закрылков 10.03.2018, 16:19

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Катастрофа могла произойти из-за технического повреждения.

Катастрофа российского самолета Ан-26 в Сирии могла произойти из-за технического повреждения. Как пишет "Коммерсант" в субботу, 10 марта, фатальным могло стать повреждение закрылков, в результате чего военно-транспортный самолет перешел в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров, сообщает "Немецкая волна".

Анонимный источник рассказал изданию, что один из закрылков при выпуске "по непонятной причине просто вырвало", после чего самолет "клюнул" в землю. "В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", - заявил собеседник издания.

В результате катастрофы Ан-26 рядом с аэродромом Хмеймим в Сирии погибли 39 человек - шесть членов экипажа и 33 пассажира. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме, он не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Катастрофа Ан-26 стала второй по количеству жертв после падения в декабре 2016 года около Сочи пассажирского Ту-154 Минобороны РФ, который также направлялся в Сирию. Тогда погибли 92 человека, в том числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.