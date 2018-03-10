Порошенко: Тихая дипломатия по продвижению наших позиций дает весомые результаты 10.03.2018, 16:43

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Президент Украины высказался о статусе страны – аспиранта НАТО для Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook 10 февраля, что наделение Украины статусом страны – аспиранта НАТО стало признанием реального состояния отношений Киева с Альянсом, пишет "Гордон".

"Приветствую важное, долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины по поводу Альянса! Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", – написал Порошенко.

По его словам, следующая амбиция страны – План действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины, и именно этому было посвящено письмо президента генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года.

"Со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мною было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты. Уверенно движемся вперед!" – добавил президент.

9 марта в НАТО сообщили, что Альянс наделил Украину статусом страны-аспиранта – кандидата на членство в НАТО.