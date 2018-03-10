Фотофакт: Любящий отец построил космический корабль для сына 9 10.03.2018, 16:52

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Отец оборудовал спальню сына в стиле «Звездных войн».

Некоторые малыши не желают спать в своей кроватке — вместо этого они предпочитают уют родительской постели. Поэтому взрослые, в поисках отдыха и уединения, вынуждены максимально проявить творческий подход, пишет bigpicture.ru.

Так пользователь Reddit под ником Dericrw вместе с женой решил этот вопрос с помощью спальни в стиле «Звездных войн», которую соорудили специально для своего маленького сына. А кто же откажется от возможности переночевать внутри космического корабля?

Любящие родители оборудовали спальное место для своего чада по мотивам «Тысячелетнего сокола».

Сын был в восторге от этой идеи и активно помогал родителям в строительстве космической кровати.