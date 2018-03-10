Родители оказавшегося под завалами парня: За всю ночь удалось пройти всего 30 метров 1 10.03.2018, 17:01

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Завал на шахте «Беларуськалия» является очень сложным.

Вчера вечером на ОАО «Беларуськалий» произошло ЧП, в результате которого под завалами горной породы оказалось двое мужчин. Военизированные горноспасательные части предприятия безостановочно ведут работы, но пока безуспешно. Родители одного из работников рассказали Onliner.by о продвижении поисков.

В результате случившегося под завалами оказалось двое: Максим Иванов и Дмитрий Вальков. Нам удалось связаться с родственниками 33-летнего Дмитрия, который вчера заступил на смену и на данный момент находится под завалами.

— Дима — сын моего супруга. Вчера мы до глубокой ночи были на месте, потом вернулись домой. Нам каждые полчаса присылают СМС или звонят с места — пока ничего нового. Мой муж работает на «Беларуськалии», я раньше тоже работала, поэтому у нас много знакомых, которые держат в курсе.

На месте задействованы все ресурсы, люди работают посменно, ночью одновременно копало сразу три бригады, потом их сменили. Но к 8 утра прошли только тридцать метров из семидесяти — очень сложный завал, — рассказала женщина.— Прогнозов никто не дает, ждем. Муж проплакал всю ночь, сейчас вроде бы уснул. Будем надеяться и ждать.

Официальные комментарии на сайте «Беларуськалия» появились в субботу днем. Информация довольно скудная.

— 9 марта 2018 года на подземном горном участке №10 рудника 3 рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой, — сообщает предприятие. — Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.