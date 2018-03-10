В Могилеве замечена массовая переброска военной техники на ж/д платформах 8 10.03.2018, 17:12

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Архивное фото mil.ru

Боевые машины, перевозимые по железной дороге, в Могилеве видят нечасто.

В последний раз перемещения техники были замечены осенью, во время учений «Запад-2017». Однако сегодня в районе МГУ им. Кулешова подписчики группы «Это Могилев, детка» заметили самоходные орудия на платформах, пишет «Могилев Онлайн».

Судя по снимку, опубликованному в группе, перед нами 152-миллиметровые самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С», на заднем плане машины напоминают БМД. Куда и зачем их везли, пока неизвестно.

Отметим, что практически каждый раз, когда фиксируется подобная переброска, возникают слухи о том, что техника предназначена для военных действий на востоке Украины. Причем в некоторых случаях подобную информацию подтверждал Совет национальной безопасности и обороны Украины.