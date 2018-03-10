Рада БНК: Власти пытаются взять под контроль независимые СМИ 5 10.03.2018, 17:46

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Рост социальной напряженности грозит массовыми протестами.

Приводим текст заявления Рады БНК:

«Политико-экономическая модель, созданная нынешней властью, в тупиковом и опасном для существования страны состоянии. Для преодоления экономической стагнации необходимы неотложные реформы, прежде всего связанные с уменьшением государственного сектора экономики и кардинальными изменениями в системе управления им, приданием большей самостоятельности государственным предприятиям с гарантиями права собственности, обеспечением независимости судов.

Однако власть на давно назревшие реформы пойти не может, так как связала контроль над экономикой с политическим контролем над занятыми в ней гражданами. Вывести экономику из стагнация сегодняшнее руководство страны просто не способно.

Для финансирования раздутой госмашины, полчища чиновников и силовиков, власть все глубже залезает в карманы граждан, стремится захватить и передать своим слугам успешные бизнесы. Растет, как базис этой власти, коррупция - и одновременно делаются очередные попытки получить деньги с безработных.

Различными способами подавляются частные инициативы. Например, налаженный бизнес маршрутных такси по сути ликвидируется из-за передачи его монопольным перевозчиком. Это ведет к повышению стоимости услуг для населения, лишения тысяч людей, занятых в мелком биснесе, средств к существованию.

Рост социальной напряженности грозит власти массовыми протестами, поэтому в стране усиливается «полицейщина», не прекращаются репрессии. Продолжается уголовное дело против профсоюза РЭП. К уголовной ответственности пытаются привлечь участника прошлогодних протестов Святослава Барановича. Все чаще против инакомыслящих используется карательная психиатрия.

Власть прилагает усилия, чтобы взять под свой контроль, или прекратить деятельность независимых СМИ. Заблокирован самый популярный белорусский политический интернет-ресурс «Хартия-97». Усиливается преследование журналистов телеканала «Белсат», а также независимых блогеров.

Для того, чтобы уменьшить активность национально-демократических сил, власть пошла на символические уступки патриотам. Мы не должны этим обманываться, не видя, что антинациональная, антидемократическая политика власти неизменна.

В связи с вышеизложенным, Рада БНК заявляет о своей решимости продолжать борьбу за свободу и независимость нашей страны, за права граждан Беларуси.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»