Экономист: В Беларуси могли бы выдавать бензин бесплатно 4 10.03.2018, 17:37

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Леонид Заико

Повышение цен на бензин - безосновательно.

Как и анонсировалось, с сегодняшнего дня автолюбители будут заправлять свой транспорт по новым, повышенным, ценам. Это следует из постановления государственного концерна "Белнефтехим", сообщает "Радыё Рацыя".

Как отмечается в сообщении пресс-службы организации, данное решение принято в целях "совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты". Сообщается, что "Белнефтехим" согласовал ценовую политику с Совмином, выработав "механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке". Очередное повышение цен на топливо комментирует экономист Леонид Заико:

- Мы закупаем 22 миллионов тонн нефти на бензин, а потребляем 7 миллионов тонн. Мы можем просто за счет разницы между ценами на нефть, бензин, продаваемый за пределы СНГ, мы могли бы выдавать бензин нашим потребителям бесплатно. Нам нужно всего 7 миллионов тонн. Деловые ребята на этом зарабатывают, а после строят какие-то большие магазины, сидят, деньги считают, - заявил экономист.

Собственникам транспортных средств придется платить за бензин марки АИ-92 - 1 рубль 22 копейки за литр; за бензин марки АИ-95 1 рубль 30 копеек, АИ-98-й стоит рубль 51 копейку, дизельное топливо 1 рубль 33 копейки. Стоимость бензина подорожал на 1 копейку, а солярки - на 2 копейки. Это уже второе повышение цен на топливо с начала года. Первый рост произошел почти месяц назад - восьмого февраля. Тогда стоимость топлива увеличился на 2 копейки.