Праздник в шведском королевстве: принцесса Мадлен родила третьего ребенка 10.03.2018, 17:57

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В понедельник будет объявлены имя и титул новорожденной девочки.

Третий ребенок принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нилла появился на свет 9 марта в 0:41 по стокгольмскому времени, имя новорожденной принцессы пока что не сообщается, но известно, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Вес малышки составляет 3465 г, а рост 50 см, пишет сайт телеканала tsn.ua.

В связи с этой прекрасной новостью королева Сильвия и ее супруг Карл Густав прерывали свой отпуск и вернулись в Швецию. Уже в понедельник шведский королевский дом объявит имя и титул новорожденной девочки.