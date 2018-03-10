Миллиардер Ричард Брэнсон ищет помощника для работы на тропическом острове 1 10.03.2018, 18:28

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Ричард Брэнсон

Личный помощник Брэнсона будет совмещать обязанности администратора.

Персональный ассистент должен быть общительным, уметь себя мотивировать, держать дистанцию и хранить конфиденциальность.

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон открыл вакансию персонального ассистента на принадлежащем ему тропическом острове Неккер в Карибском бассейне. Как пишет Business Insider, вакансия была опубликована на LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. – Прим. авт.) и быстро стала вирусной.

Личный помощник Брэнсона будет совмещать обязанности администратора. Несмотря на райскую обстановку, будущему помощнику придется побегать. «Это напряженная работа в двух не менее оживленных офисах, поэтому подумайте, как следует – несмотря на погоду, такое не каждому подойдет», – предупреждает вакансия. Претендентам понадобятся отменные организаторские способности и навыки администрирования, а также опыт работы в оживленном офисе. Не меньше внимания при отборе обещают уделить личным качествам: энтузиазму, общительности и умению самостоятельно себя мотивировать, наряду со способностью держать дистанцию и хранить конфиденциальность. Кандидатов просят сопроводить свое резюме двухминутным видеороликом с рассказом о том, почему эта работа подходит именно им.

Остров Неккер расположен в Карибском бассейне и является частью архипелага Виргинских островов. Ричард Брэнсон приобрел его в свое полноправное владение в 1978 году, потратив на это всего 180 000 долларов. Сегодня всю территорию острова площадью 30 гектаров занимает элитный курорт, способный разместить более 30 гостей. За ночь в местном отеле придется выложить не менее 55 000 долларов.