Владимир Огрызко: Путин подписал себе и России приговор 1 10.03.2018, 18:46

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ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО

ФОТО: PHL

От России могут остаться лишь воспоминания.

Поддастся ли Европа на ядерный шантаж Владимира Путина? Как остановить наступление России? На что должна направить свои усилия Украина, чтобы выстоять? Об этом Виталий Портников поговорил с украинским дипломатом, экс-главой Министерства иностранных дел Украины Владимиром Огрызко, пишет «Крым.Реалии».

– Как вы оцениваете недавнее выступление Владимира Путина о новых типах вооружения? Стоит ли миру бояться ядерной войны?

– У меня осталось такое впечатление: он пугает, а его не боятся. Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. Еще мне вспомнились последние съезды ЦК КПСС – позднего Леонида Брежнева, который размахивал ядерной дубиной и грозился поставить всех на место. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что «самой большой катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации».

– Тем не менее Владимир Путин упомянул о России «в границах Советского Союза». Он мечтает о дальнейшей экспансии?

– Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание красть пропадает. Если мы и мировое сообщество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко.

– У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста.

Радиослушатель: Скажите, как европейцы могут стремиться сотрудничать с Россией после таких заявлений Путина? Вот этот газопровод собираются строить новый в Германию. Как так можно?

– Прокомментируйте, пожалуйста.

– Если бы я был западным бизнесменом, то после этих заявлений Путина я бы не то что не приехал в Россию – я бы объехал ее двадцать пятой дорогой. Вести бизнес в стране, которая угрожает тебя разбомбить, – это нужно быть или беспринципным, или коррумпированным бизнесменом. Российский президент говорил про гиперзвуковые ракеты, но мне кажется, что с гиперзвуковой скоростью теперь будет деградировать российская экономика. Посмотрите: даже американские нефтяные компании уходят из России. В то же время мы должны жестко ставить вопрос о прекращении торговли с Россией перед нашей, украинской властью. Это демотивирует не только украинцев, а и наших союзников. Мы не покупаем газ, как раньше, но продолжаем покупать, например, лаки, краски, бижутерию, даже кофе. А тем временем каждый доллар, который они зарабатывают, тратится на вооружение армии, убивающей украинских солдат. В чем тут смысл?

– Какая, по-вашему, самая большая ошибка украинской власти до начала всех этих событий?

– Все это время с провозглашения независимости мы не думали о том, что Украину на самом деле нужно объединять, сделать ее гомогенной. В том смысле, чтобы граждане разных национальностей чувствовали гордость за то, что они украинцы. Этого за двадцать с лишним лет мы не сделали. Политические силы поделили электорат и страну по диагонали, и вот к чему это привело. Стоит сделать выводы и вести реальную работу по объединению украинцев. Мы все – одна европейская страна, мы все разные, но в то же время едины.