Минский облисполком поздравил женщин абзацем, найденным в Гугле 1 10.03.2018, 18:58

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Подобные поздравления использовали и другие белорусские чиновники.

Историк Александр Пашкевич в своем фейсбуке обратил внимание на официальные поздравления белорусских женщин со стороны государственных организаций и лиц, пишет nn.by. Например, Минский облисполком поздравил женщин с 8 Марта следующим образом:

«Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи».

Если поискать это поздравление в Гугле, пишет Пашкевич, можно найти его не только у чиновников Минского облисполкома, но и у руководства Чашникского райисполкома Витебской области, и у руководства Белыничского райисполкома Могилевской области, и у главы российского города Челябинска Евгения Тефтелева, и даже у коллектива «государственной службы Горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики».