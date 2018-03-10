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В Баку проходит митинг под лозунгом «Нет грабежу, конец монархии!»

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  • 10.03.2018, 19:14

Участники митинга потребовали освободить политзаключенных.

Митинг под лозунгом "Нет грабежу, конец монархии!" организовали оппозиционный Национальный совет демократических сил и партия "Мусават". Участники акции протестовали против коррупции и роста цен, а также потребовали освободить политзаключенных, пишет "Настоящее время".

Лидер партии Народного фронта Али Керимли обвинил власти в коррупции. Он сказал, что оппозиция оказывает давление на опережение, включая Партию Народного фронта и активистов "Мусавата".

Участники акции держат в руках плакаты: "Последние выборы в мошеннических выборах", "Нация в беде, правительство скучно", "Здоровье болит, наше образование болит".

11 апреля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Голосование должно было пройти в октябре 2018 года.


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