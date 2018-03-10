Виталий Портников: Одним задержанием Рубана дело не закончится 7 10.03.2018, 19:47

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Виталий Портников

Кремль пытается дестабилизировать Украину.

В Украине с недоверием отнеслись к задержанию СБУ руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и сообщениям о подготовке масштабных террористических актов, хотя действия заговорщиков полностью соответствуют логике Кремля. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Я, честно говоря, не удивлен сообщениями о раскрытии террористической сети. Я давно уже жду террор – потому что стараюсь исходить не из собственной логики, а из логики тех, кто дестабилизирует Украину. "Горячей" войны на Донбассе нет уже давно, есть только спорадические столкновения на линии боевых действий. И, несмотря на жертвы и продолжение оккупации, украинское общество привыкло к такой войне – как привыкают к любым конфликтам, которые не заканчиваются за несколько месяцев", – пояснил он.

По мнению политического обозревателя, у Москвы нет рычагов давления, чтобы заставить украинское руководство договариваться на российских условиях.

"Санкции против России никто отменять не собирается. Между тем, из конфликта нужно как-то выходить – но не так, чтобы пожертвовать репутацией Владимира Путина и отказаться от оккупации. Тогда как? Лучший путь для такого выхода – тотальная дестабилизация Украины. Лучший путь к дестабилизации – террор", – отметил он.

Портников подчеркнул, что в условиях тотального террора укрепляется влияние тех, кто хочет уничтожить источник террора и тех, кто хочет нейтрализовать причины террора.

"Если террор придет в Киев, Одессу, Харьков, Днепр – в обществе усилятся позиции тех, кто будет предлагать договориться с Москвой – ну если мы уже не можем ее победить, а война уже здесь. Конечно же, предлагать "отпустить" или "федерализировать" Донбасс. Уже сейчас в Украине многие не стесняются говорить, что война "выгодна власти", а то бы она давно закончилась... Представьте, насколько усилятся такие настроения в условиях тотального террора!" – заявил он.

Публицист добавил, что вполне логично и намерение заговорщиков уничтожить президента страны и политиков из "партии войны", не желающих капитулировать перед Москвой.

"Политиков, которые могут "договориться", трогать не будут – надо дать им возможность прийти к власти, остановить террор и создать для Путина возможность для выхода из украинской ловушки. Чего греха таить – такие политики даже и без террора могут прийти к власти в Украине после президентских и парламентских выборов 2019 года", – продолжил Портников.

Он добавил, что тотальный террор и борьба с ним могут дать возможность для формирования "правительства национального единства", которое будет хотеть договориться с Москвой.

"В таких условиях мир и спокойствие любой ценой может стать такой же политической религией незрелого общества, которой стала сейчас борьба с коррупцией. И действительно, что может волновать людей больше – тотальная коррупция или тотальный террор? Поэтому одним задержанием Рубана дело не закончится. Террор – уже может быть на пороге", – подытожил публицист.

8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.