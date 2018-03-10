Военный парад в Вашингтоне пройдет без танков 6 10.03.2018, 20:09

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Танки не будут задействованы, чтобы не портить уличное покрытие.

Президент США Дональд Трамп сможет провести военный парад, однако, вероятнее всего, не в таком виде, в котором он это изначально представлял, пишет DW.

Как сообщают американские СМИ в субботу, 10 марта, вероятнее всего парад состоится не 4 июля, в День независимости США, а 11 ноября, в День ветеранов. Помимо этого, по улицам Вашингтона - от Белого дома до Капитолия - не разрешат проезд танков, чтобы не причинить ущерб уличному покрытию. Вместо этого в параде примут участие военная техника на колесах, а также боевые самолеты.

По данным New York Times, общий акцент парада будет сделан на американской военной истории, а также на "вклад ветеранов - от революции до сегодняшнего дня". В частности, запланированы марши в исторической военной форме. Ранее директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни сообщил, что стоимость военного парада составит от 10 до 30 миллионов долларов. Точная цена зависит от продолжительности и технической оснащенности парада. Так как 11 ноября в Вашингтоне в любом случае будет проходит парад ветеранов, очень вероятно совмещение двух мероприятий - для экономии средств.

Предыдущий крупный военный парад проходил в Вашингтоне более 25 лет назад. Журналисты предполагают, что желание Трампа провести подобное мероприятие возникло в Париже, где он летом 2017 года стал свидетелем празднований по случаю Национального дня Франции.