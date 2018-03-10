Фотофакт: Австралийских рыбаков ждал неожиданный улов

Фотофакт: Австралийских рыбаков ждал неожиданный улов2
- 10.03.2018, 20:22
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Длина улова около двух метров, вес приблизительно 150 килограммов.
Находку на пляже Муор-Парка сделали местные жители Джон и Райли Линдхольм
Мужчина признался, что не смог определить данный экземпляр, хотя давно занимается рыбалкой, пишет segodnya.ua.
"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", – сказал Джон Линдхольм, который долго работал на рыболовном судне.
Специалисты музея Квинсленда сообщили, что вероятнее всего рыба является квинслендским
гигантским групером.
Находку на пляже Муор-Парка сделали местные жители Джон и Райли Линдхольм
Мужчина признался, что не смог определить данный экземпляр, хотя давно занимается рыбалкой.
"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", – сказал Джон Линдхольм, который долго работал на рыболовном судне.
Специалисты музея Квинсленда сообщили, что вероятнее всего рыба является квинслендским гигантским групером.
Представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда так же пришли к выводу, что рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.
"Рыба почти такая же огромная, как и я, – Райли (жена, – Ред.) разочарована, что она не заставила меня лечь рядом с рыбой, чтобы получить лучшую фотографию", – рассказал Линдхольм.
Линдхольм рассказал, что когда вернулся на следующий день, рыба исчезла.