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Фотофакт: Австралийских рыбаков ждал неожиданный улов

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  • 10.03.2018, 20:22
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Длина улова около двух метров, вес приблизительно 150 килограммов.

Находку на пляже Муор-Парка сделали местные жители Джон и Райли Линдхольм

Мужчина признался, что не смог определить данный экземпляр, хотя давно занимается рыбалкой, пишет segodnya.ua.

"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", – сказал Джон Линдхольм, который долго работал на рыболовном судне.

Специалисты музея Квинсленда сообщили, что вероятнее всего рыба является квинслендским

гигантским групером.

Находку на пляже Муор-Парка сделали местные жители Джон и Райли Линдхольм

Мужчина признался, что не смог определить данный экземпляр, хотя давно занимается рыбалкой.

"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", – сказал Джон Линдхольм, который долго работал на рыболовном судне.

Специалисты музея Квинсленда сообщили, что вероятнее всего рыба является квинслендским гигантским групером.

Представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда так же пришли к выводу, что рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.

"Рыба почти такая же огромная, как и я, – Райли (жена, – Ред.) разочарована, что она не заставила меня лечь рядом с рыбой, чтобы получить лучшую фотографию", – рассказал Линдхольм.

Линдхольм рассказал, что когда вернулся на следующий день, рыба исчезла.


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