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The Times: Лондон готовит международный бойкот ЧМ-2018 в России

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  • 10.03.2018, 20:58
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Британское правительство готовит ответ на отравление Сергея Скрипаля.

Правительство Великобритании рассматривает вариант коллективного бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает 112.ua cо ссылкой на The Times.

По информации издания, сейчас представители властей Великобритании начали переговоры на международном уровне, в том числе и с США, для организации единого скоординированного ответа, включающего в себя дипломатические, экономические и военные меры, если причастность российских спецслужб к покушению на Скрипаля будет доказана.

Бойкот ЧМ-2018 является одним из рассматриваемых вариантов реакции. Предполагается, что в рамках бойкота все политики высшего уровня и официальные лица публично заявят о своем отказе посещать чемпионат.

Великобритания ожидает, что к предложенным мерам присоединятся Польша, Австралия и Япония.


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