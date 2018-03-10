На могилевском вокзале появились надписи на китайском 8 10.03.2018, 21:10

1,302

Ранее китайский язык появилась на вокзалах Минска и Бреста.

В группе «*Народный патруль* г. Могилев» были размещены фото с городского вокзала, где ясно видно, что некоторые вывески отныне продублированы по-китайски. Так, иероглифами уже «обозначены» милиция и туалет, пишет сайт «Могилев Онлайн».

До этого китайские надписи уже были замечены на минском вокзале, буквально в одно время с могилевским появились сведения и о вывесках на китайском в Бресте.