Министр обороны Греции: Мы близки к фатальному столкновению с Турцией 10.03.2018, 21:24

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Между двумя странами появилась напряженность.

Министр обороны Греции Панос Каменос, заявил, что Греция очень близка к фатальному столкновению с Турцией из-за последних инцидентов, в том числе, нарушения Турцией греческого воздушного пространства и территориальных вод. Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на сайт греческой газеты Катимерини.

"Мы обязаны защищать нашу территорию, которая является не только греческой, но и европейской", – отметил Каменос.

Министр обороны Греции считает отношения между странами нестабильными и очень напряженными.

Отношения между Турцией и Грецией еще более обострились после того, как в Турции в качестве пленных были задержаны двое греческих солдат. Сейчас судебная власть Турции пытается определить, случайно или умышленно греческие солдаты пересекли границу страны.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Греции отказал Турции в экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке переворота 15 июля 2016 года, получивших в Греции политическое убежище.