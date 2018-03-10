Политзаключенного Дмитрия Полиенко вызвали на прием к врачу 1 10.03.2018, 21:45

Дмитрий Полиенко

Диагноз политзаключенному поставить не могут.

Об этом в своем «Фейсбуке» сообщает общественная активистка Марина Носенко:

- У Дмитрия Полиенко новости. Из-за кипиша вокруг его здоровья Дмитрия вызвали к главврачу. Дали каких-то антибиотиков и зеленку. Но диагноз поставить не могут до сих пор.

Работает на изготовлении перчаток из-за чего у него обострилась астма. Носит с собой всегда ингалятор.

Посылку получил. При переводе денег просит присылать на его имя копию чека (лучше заказным письмом), так легче их потом получить.

Друзья, только через распространение правдивой информации, акции солидарности и прямую помощь Дмитрию, мы можем изменить его положение.

Его диагноз все же остается неизвестным. Международный узник совести Дмитрий Полиенко нуждается в вашей поддержке, - написала общественная активистка.