Cпасатели добрались до самоходного вагона в шахте под Солигорском 1 10.03.2018, 21:53

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Кабина вагона оказалось пустой.

По состоянию на 20.00 10 января, зачищено от породы до 30 метров горной выработки.

Из-под завала освобождена часть самоходного вагона. Обследование горной техники показало, что оборудование отключено от гидропривода, - пишет kp.by.

В кабине спасатели никого не нашли. Напомним, управлять вагоном должен был 31-летний горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков. Также пока не нашли другого шахтера – 44-летнего машиниста горных выемочных машин Максима Иванова – он управлял проходческим комбайном. По словам коллег-шахтеров, шанс на спасение мог быть, если бы рабочие укрылись под техникой, на которой работали. Вот как она выглядит.

Так выглядит самоходный вагон, который используют в шахтах «Беларуськалия». Фото: Константин Харламов, hk.livejournal.com

Работы по расчистке завала ведутся в непрерывном режиме. Для горноспасателей организован подвоз горячего питания. На первоначальном этапе расчистка велась ручным и механизированным способами: вначале в завале лопатами проходилась опережающая траншея, затем к зачистке подключался ковшовый погрузчик. Сейчас работы ведутся только вручную. Применению тяжелой техники препятствует самоходный вагон и узкий тоннель. Дополнительные сложности создает неустойчивое состояние кровли и стенок выработки, нарушенных в результате выброса.