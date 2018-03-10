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СБУ: Рубан – российский политический проект

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  • 10.03.2018, 22:11
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Владимира Рубан финансировал издание в Украине пророссийских книг и другой печатной продукции.

Служба безопасности Украины назвала арестованного главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубан "российским политическим проектом".

На странице в Facebook пресс-служба СБУ рассказала, что с 2004 года Рубан финансировал издание в Украине пророссийских книг и другой печатной продукции, пишет "Гордон".

"На протяжении 2004–2008 годов использовал активы подконтрольных предприятий для формирования пророссийских позиций в литературной и образовательной сферах", - говорится в сообщении.

С 2013 года Рубан – активный участник движения "Украинский выбор", которое возглавляет политик Виктор Медведчук, отметили в СБУ. В частности, Рубан участвовал в проекте "Украинская федерация".

Отмечается, что общественная организация "Офицерский корпус" была создана в 2012 году и зарегистрирована в 2013-м. По данным СБУ, сайт организации сначала наполнялся пророссийским контентом, а с декабря 2013 года поменялся на "проевромайдановский и антисепаратистский".

"6 декабря 2013 года "Офицерский корпус" демонстративно присоединился к самообороне Майдана... Фактически самоназванный "генерал-полковник" Рубан персонально появился на украинской общественно-политической арене и начал набирать авторитет с мая 2014 года, когда общественная организация "Офицерский корпус" стала принимать инициативное участие в освобождении пленных из застенков "ДНР/ЛНР", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что Рубан позитивно отзывался о террористах "ДНР" Александре Захарченко и Игоре Безлере.

8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.


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