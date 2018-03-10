Курс биткоина вернул потери 10.03.2018, 22:20

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За минувшие сутки покупателям удалось немного отыграть вчерашние потери.

Курс биткоина 10 марта приостановил падение, но пока не развернулся в рост. Текущие уровни, на которых стоимость Bitcoin находится, не являются сильными уровнями поддержки, поэтому риск того, что падение криптовалюты возобновится, остается высоким, пишет сайт stock-maks.com.

За минувшие сутки покупателям удалось немного отыграть вчерашние потери, однако активности слишком мало, чтобы толкать цену биткоина выше.

На 17:30 мск., основные торговые площадки показывают такие значения курса BTC/USD:

Bitstamp – $ 9290 (+0.77%)

Bitfinex – $ 9 258 (+3.0%)

Coinbase – $9 327 (-3.12%)

Капитализация рынка биткоина на текущий момент составляет $158 364 млрд.

Курс биткоина не спешит восстанавливаться

Главным вопросом повестки дня по-прежнему остается перспектива роста криптовалюты в дальнейшем. Учитывая последние попытки цены уйти ниже $9 000, ситуация на рынке криптовалют не очень благоприятная.

Тем не менее, согласно отчетам опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты на 16% сократили число коротких позиций по биткоину.

После недельного перерыва игроки вновь начали ориентироваться на рост курса актива и открывать позиции на покупку. Такое же поведение замечено и среди частных мелких игроков.

Эксперты связывают это прежде всего с достижением цены Bitcoin очередных минимальных значений. Многие, кто оставался вне рынка пока курс биткоина рос, воспользовались шансом в период сильных продаж, и нарастили позиции.

Пока не ясно насколько затянется ожидание оптимизма, но скорее всего именно этот фактор, позволил криптовалюте остановить снижение и немного отыграть суточные потери.