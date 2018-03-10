Отравление в Солсбери: собрано 240 улик, опрошено 200 свидетелей 10.03.2018, 22:39

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Фото: Getty Images

Cергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

К расследованию отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, сообщает bbc.com.

Такое заявление глава МВД сделала по итогам уже второго за неделю заседания чрезвычайного комитета COBRA, состоящего из представителей британских силовых структур, посвященного инциденту в Солсбери.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

"Это расследование направлено на обеспечение безопасности людей, а также на сбор всех доказательств, чтобы, когда дело дошло до установления подозреваемых, мы были абсолютно уверены", - подчеркнула Радд.

Отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасающими последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".

Могилы жены и сына Сергея Скрипаля на местном кладбище оцеплены, на месте работают специалисты по химзащите

Если о бывшем полковнике ГРУ, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Британии, а в 2010-м помилован и выслан в ходе обмена на 10 российских агентов, разоблаченных в США, многое известно, то подробности жизни его дочери по-прежнему неясны.

В 2010 году Юлия вместе с матерью и старшим братом сопровождала отца в Великобританию и поселилась вместе с семьей в Солсбери. Через два года мать скончалась от рака.

Примерно в 2016 году Юлия вернулась в Россию, но где она работала в Москве, установить не удается: в компании PepsiCo, обозначенной на страницах Юлии Скрипаль в соцсетях как ее место работы, заявили Би-би-си, что с 2016 года она не была их сотрудником. Где она жила в Москве и кто входил в ее ближайшее окружение, также пока неизвестно.

Юлия Скрипаль была найдена без сознания рядом со своим отцом на скамейке в Солсбери

"Целеустремленная и талантливая"

В интервью Би-би-си московская подруга детства Юлии Ирина Петрова сказала, что Юлия - талантливый и знающий человек и что она не сделала ничего плохого.

Ирина Петрова: Она была очень талантливой девочкой, это проявлялось с первых классов. Мы дружили с ней, очень часто собирались у нее дома. Абсолютно никто не знал, кто ее папа, все думали, что он где-то в МИДе работает, связан с иностранными делами, потому что Юля какое-то время жила на Мальте.

Она всегда была отличницей по всем предметам, просто идеальной. Поэтому она потрясающе адаптировалась в Англии, она прекрасно владеет английским языком - лучше, мне кажется, чем сами англичане.

Никогда не говорила о своих проблемах, ни-ког-да.

Сергей Скрипаль с женой и родственниками с новорожденной дочерью на руках (фотография из семейного архива)

Она была очень легким, свободным, интересным, знающим человеком. Вот и все, что я могу сказать - только положительное. Приехала в Англию, нашла работу, получила права на иностранном языке, начала водить, потом она должна была на гражданство сдавать - я так понимаю, что она передумала. Очень любила путешествовать, тусоваться, слушать музыку. Мы с ней были фанатами Backstreet Boys.

Мы единожды с ней встречались после [высылки отца в Британию]: очень ей все нравилось, она говорила, что они хорошо живут - потрясающий район, потрясающий дом, все время меня приглашала. Лондон - один из ее любимейших городов.

- Почему же она уехала обратно в Россию?

- Потому что у нее здесь любовь, в Москве. Они познакомились давно, знакомы около 10 лет. Они были друзьями, а потом что-то - может быть, он навещал ее, не помню, - но я поняла, что они будут встречаться, и она просто переехала. Не могу сказать, где он работает. Насколько мне известно, он не смог поехать в Англию, поэтому она приехала в Россию,

Она должна была сдавать экзамен на гражданство, но не стала. Передумала. Мама умерла, брат тогда был еще жив. Просто она поняла, что у нее здесь любовь, в Москве. В то же время у нее много друзей осталось в России.

- И вот она вернулась в Москву, но все равно регулярно ездила навещать папу?

- Конечно. И, к сожалению, Александр тоже умер - это ее брат.

- А что с ее братом случилось, вы не знаете?

- Без понятия. Я в шоке, не могу ничего вам сказать. Я в шоке ужасном. Все было хорошо, я спрашивала в начале 2017-го про папу и про брата - все было хорошо.

- А какие у нее вообще были отношения с отцом?

- Всё отлично. У них такая была идеальная семья, что, я вам честно могу сказать, можно позавидовать. Всё, что могу вам сказать, - я в шоке.

- Где она работала в то время, когда вернулась в Москву?

- Она довольно-таки быстро, несмотря на кризис, нашла работу, так как она, еще раз повторюсь, очень талантливая девочка. Она нашла работу в PepsiCo.

- Мы звонили в эту компанию, они говорят, что она не работает у них с 2016 года.

- Не знаю, в 2016 году она как раз эту работу нашла. Это очень странно. Я, конечно, не могу ежеминутно спрашивать: "Ты работаешь в PepsiCo?" Но когда она мне писала в конце 2016-го - начале 2017-го - она точно работала в PepsiCo.

Может быть, они боятся. Я уже сама начинаю бояться. Никто не хочет говорить, даже ее родственники.